Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente sortante de l’Ofnac : «1 836 plaintes ont été déposées et 73 ordres d’ouverture d’enquête signés en 2022»

Seynabou Ndiaye Diakhaté a cédé ce mardi, sa place à son successeur, Serigne Bassirou Guèye. L’ex-procureur dirige désormais, l’Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



Lors de la passation de service, la présidente sortante a fait le bilan de sa gestion depuis qu’elle a été nommée à la tête de cette institution. « A la date d’hier, 19 décembre 2022, 1836 plaintes ont été déposées. En 2022, 73 ordres d’ouverture d’enquête ont été signés », a-t-elle fait savoir.



Ainsi, elle ajoute, « une quarantaine de dossiers issus de nos activités d’investigation, ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites territorialement compétentes, dont 35 dans la période 2016-2022 ».



« En application du principe de redevabilité, des audits externes et internes sont régulièrement effectués et les rapports d’activités couvrant la période 2016 à 2021, sont élaborés et remis au président de la République avant d’être publiés. L’Ofnac est à jour en ce qui concerne la remise des rapports de 2016 à 2021 .»