Sg Unsas depuis…1992 ! Mademba Sock, un cas d’école

Vraiment, s’il y a un homme qu’il faut applaudir, c’est bien Me Assane Dioma Ndiaye qui, après deux mandats à la tête de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH), a décidé de passer le témoin à M. Alassane Seck. Nous magnifiions dans notre édition de ce mardi, l’exemple de l’avocat droit-de-l’hommiste. Et bien, nous sommes tombés des nues lorsque nous avons reçu une demande de couverture de l’Unsas pour une conférence de presse ce mercredi, sur la situation de la Poste sénégalaise. Mais ce qui a suscité notre courroux, c’est que la demande est signée par un certain Mademba Sock, en tant que SG.



L’homme a tellement duré à ce poste qu’on avait presque fini de l’oublier. Les mauvaises langues disent qu’il est en poste depuis 1992. Du jamais vu ! Dans ce Sénégal, on critique souvent les politiciens qui s’accrochent à la direction de leurs partis, mais vraiment, ils ne sont pas les seuls puisqu’au niveau des associations, notamment chez les consommateurs, vous les reconnaîtrez certainement, les leaders semblent scotchés à vie à leurs postes. Le plus grave, c’est que les dirigeants d’associations de consommateurs, finissent par confondre l’association avec leur propre bien.



Le phénomène est aussi perceptible chez les syndicalistes qui ne savent pas partir à temps, eux aussi, pour laisser la place aux autres, notamment les plus jeunes. En outre, ce sont les mêmes qui accaparent tous les postes nominatifs au sein des institutions comme le CESE, le HCTT, le HCDS…Ils ne connaissent pas l’alternance générationnelle parce qu’ils ont peur de perdre leurs nombreux privilèges. Des mandats renouvelés ad vitam aeternam. Si le chef de l’Etat subit une pression d’enfer pour le pousser à respecter les deux mandats constitutionnels, on doit pouvoir aussi imposer la même chose à toute cette nomenklatura de dirigeants politiques, syndicaux, associatifs et autres, qui ne savent jamais céder la place.



Exemple, mauvais exemple devrait-on dire, encore, par le ministre Oumar Sarr qui dirige la mairie de Dagana depuis 1996, c’est-à-dire depuis 26 ans et qui vient d’entamer un nouveau mandat ! Notre concours « je m’accroche à mon poste » continue !













Le Témoin