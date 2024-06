Shelter Afrique development bank : Les ministres africains du Logement soutiennent les initiatives de capitalisation

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

S'exprimant lors d'une table ronde ministérielle sur les innovations financières pour parvenir à un logement abordable pendant la 43e assemblée générale annuelle de Shelter Afrique development bank à Kigali-Rwanda, les ministres ont noté que cette initiative aiderait l'institution à accroître son impact social et de développement à travers ses États membres.



«Il est nécessaire de renforcer la Shelter Afrique development bank en mettant l'accent sur le capital, l'amélioration de la stabilité financière et la promotion des partenariats pour permettre à l'institution de remplir son mandat et de combler le déficit de logements dans les États membres », a déclaré le ministre namibien du développement urbain et rural, Erastus Uutoni.



Les ministres ont également appelé les pays, le secteur privé et les institutions financières à développer des mécanismes de financement innovants et durables afin de combler le déficit croissant de logements en Afrique et d'assurer l'accès à des logements abordables.



Ils se sont également engagés à continuer à défendre des politiques de logement appropriées, des mécanismes de soutien institutionnel, des partenariats public-privé, l'innovation dans le financement du logement et le soutien aux infrastructures pour faire face à la crise du logement sur le continent.



«Il est nécessaire d'adopter une approche globale qui tienne compte à la fois des aspects financiers et économiques pour surmonter les problèmes de logement. Un logement abordable est essentiel pour le bien-être des familles et la résilience économique », a déclaré Jimmy Gasore, ministre de l'infrastructure de la République du Rwanda et président du bureau de l'Aga de la ShafDB.



Au cours de la table ronde, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) a présenté un modèle de financement innovant pour un partenariat entre la ShafDB, la Badea et les États membres de la ShafDB, à travers lequel les parties s'associeraient pour augmenter le capital de la ShafDB afin de stimuler ses activités et son impact à travers les États membres.



«Je voudrais remercier la Badea pour son intérêt à travailler avec Shelter Afrique development bank et ses Etats membres pour soutenir l'initiative de capitalisation et de reconstitution du capital de la ShafDB. Ce modèle de financement unique sera essentiel pour aider la ShafDB à réaliser son plan stratégique 2023-2027 ancré dans le modèle Viral », a déclaré Thierno Habib Hann, directeur général de Shelter Afrique development bank.



M. Hann a également noté que l'initiative aiderait la ShafDB à renforcer sa solidité financière, à accroître son impact social et de développement à travers ses États membres, à renforcer le partenariat entre la Badea, la ShafDB et les États membres, ainsi qu'à aider la ShafDB à remplir son mandat qui est de fournir des logements abordables et durables.



Il a noté que le modèle de financement présentait une opportunité en or pour toutes les parties prenantes, ajoutant que plusieurs Etats membres avaient déjà confirmé leur intérêt à être intégrés dans le partenariat Badea-ShafDB-Etats membres.

Adou FAYE







Source : Les ministres africains du Logement, de l'Urbanisme et du Développement se sont engagés à soutenir les initiatives de levée de fonds de la Shelter Afrique Development Bank (ShafDB), première institution panafricaine de financement du logement.Source : https://www.lejecos.com/Shelter-Afrique-developmen...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook