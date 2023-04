Si les manifestants vont en enfer, leurs bourreaux vont-ils donc au paradis ? Par Marvel Ndoye Macky Sall est certes l’un des pires présidents au monde, sinon le pire, mais sa gouvernance a prouvé qu’il a un don, celui de révéler au grand jour la face cachée de certains, qu’ils soient hommes politiques, religieux, magistrats. Ce que l’Imam de la Grande Mosquée a servi aux fidèle le jour de la Korité 2023 a plus l’air d’un discours de précampagne électorale qu’à un sermon religieux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2023 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

Tout le monde a compris que l’Imam appelait indirectement au maintien de Macky Sall, et faisait du garouwalé à Ousmane Sonko lorsqu’il met en garde les électeurs contre ceux qui convoitent le pouvoir, parce que selon lui, une fois qu’ils l’obtiendront ils se retourneront contre leur peuple. L’Imam a-t-il déjà vu quelqu’un se faire élire en restant assis dans son salon sans aller à la conquête du pouvoir ?



Lorsqu’il appelle à se méfier de quiconque qui convoite le pouvoir, il veut effectivement souffler qu’il faut laisser le pouvoir à celui qui le détient déjà. L’Imam ne s’en est pas arrêté là et il a comme qui dirait faire preuve de témérité vis-à-vis du Bon Dieu en osant faire dire à l’Islam que les citoyens qui meurent dans les manifestations vont en enfer. Donc selon la version de l’Islam que nous sert l’Imam :



1° Le très regretté Mamadou Diop,symbole de la lutte contre le 3ème mandat de Abdoulaye Wade, tué le 31 Janvier 2012 lors des manifestations à la Place de l’Obélisque, n’a fait que gagner son ticket pour l’enfer



2° Le très jeune tailleur de 17 ans Cheikh Wade, tué d’une balle dans la tête alors qu’il marchait tranquillement, recouvert du drapeau du Sénégal lors des manifestations de Mars 2021, est déjà en enfer en ce moment.



Les 13 autres jeunes adolescents, exécutés pour la plupart pendant qu’ils exerçaient simplement leur droit, sont aussi en enfer en ce moment, à se consumer aux côtés du jeune tailleur ?



3° Le jeune Gora Diop, mort après avoir été écrasé par un pickup rempli de nervis, parce qu’il était dans la zone des manifestations du 16 Mars 2023, est déjà en enfer en ce moment



4° Les milliers de palestiniens qui ont été exécutés par les forces israéliennes lors des manifestations depuis des décennies contre la colonisation sont tous en train de se bousculer aux portes de l’enfer ?



5° Les 130 citoyens tchadiens qui ont été tués lors des manifestations du 20 octobre 2022 contre la confiscation du pouvoir sont tous en enfer en ce moment ?



6° Les 80 citoyens ivoiriens qui ont été tués lors des différentes manifestations contre le 3ème mandat de Alassane Ouattara sont tous en enfer en ce moment ?



7° Les 3200 citoyens sud-africains morts de 1990 à 1991 dans les manifestations de lutte contre l’Apartheid sont tous en enfer en ce moment ?



8° Les 350 citoyens guinéens tués lors des manifestations de 2015 contre la confiscation du pouvoir sont tous en enfer en ce moment ?



Et on peut continuer ainsi sur des centaines de pages, en prenant chaque pays de cette planète où des hommes et des femmes ont préféré lutter pour la liberté, plutôt que de profiter des avantages indus offerts par les bourreaux et d’appeler les citoyens à accepter d’être des esclaves.



Et si l’Imam nous renseignait sur ce que l’Islam, dans la version qu’il évoque, dit de ceux qui donnent les ordres pour tirer à balles réelles sur les manifestants pacifiques et désarmés, et de les tuer ?



Et si l’Imam nous renseignait sur ce que l’Islam, dans la version qu’il évoque, dit de ces FDS ou de ces nervis qui tirent à balles réelles ou qui roulent sur des manifestants en les tuant ?



Est-ce que selon l’Imam ce sont les tueurs et les commanditaires qui sont destinés au Paradis ?



Quelle témérité quand même !!



Marvel Ndoye E-mail : marvel@hotmail.f



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook