Sicap Baobabs, Amitié 3: Les égouts et les fosses septiques empestent l’air

Les égouts et les fosses septiques perturbent la quiétude des populations de Sicap Baobabs et d’Amitié 3. Depuis quelques temps, les populations de ces localités ont constaté que de l’eau venant des égouts et des fosses septiques, envahit certaines ruelles et empêchent les habitants de vivre heureux. L’odeur découlant de cette eau, fait craindre à des problèmes de santé.



A l’approche de l’hivernage, ces habitants, désarmés, d’après Sud FM, demandent aux autorités, des mesures pour résoudre leur problème. Sinon, regrettent-ils, l’hivernage sera fatal.















Leral

