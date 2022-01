Sicap Liberté: Zahra Iyane Thiam, candidate de Bby, exhorte les population àvoter librement, dans la paix et la tranquilité

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 13:30

‘ ’La démocratie est une période où chacun est libre et transparent. Il faut laisser les populations faire leur choix. Nous, nous ne sommes pas dans le transfert, ou encore autre, nous laissons tout aux mains de la loi. Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de la campagne, mais plutôt le jour où les populations vont faire leur choix librement, dans la paix et dans la tranquillité ’’, a affirmé Zahra Iyane Thiam.



A la Sicap Liberté, le vote se passe sans incident, les citoyens sont venus en masse pour élire leur candidats.

