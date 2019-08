Sicap Mbao inondé : des jeunes barrent la National 1

Des jeunes de cette localité, excédés ont barré la route appelée Mame Diarra, sur la National 1, brûlant des pneus pour marquer leur colère et amener les autorités à « prendre des mesures définitives et non provisoires », pour leur cité, ont-ils crié sur la RFM.

Selon les manifestants, qui soutiennent utiliser leurs propres moyens pour évacuer les eaux ; sur les 79 quartiers de Diameguene Sicap Mbao, 63 sont inondés.

Une situation qu’ils ne peuvent plus continuer de vivre, ont-ils dit.