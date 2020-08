Sida au Sénégal - Les homosexuels, les prostituées, Kolda, Ziguinchor, les gendarmes, les plus touchés Le Sida est en net recul au Sénégal, d'après une étude. Même si les prostituées sont e, première ligne, la tendance a baissé chez elles. Kolda et Ziguinchor font partie des régions les plus touchées aussi.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

La tranche d'âge, de 25 à 45 ans est plus touchée que les autres. De même que les travailleuses du sexe, les homosexuels, ainsi que les régions, Kolda et Ziguinchor.



La police, malgré ses cas est de loin le corps le moins touché par rapport à ses frères d'armes que sont la gendarmerie et l'armée.

Cette maladie jadis plus redoutée que n'importe quelle autre pandémie a tendance même à se faire oublier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos