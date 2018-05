Sidy Lamine Niasse répond à Idrissa Seck : "En lieu et place d’Idrissa Seck, appelez-le Ibliss Seck"

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Sidy Lamine Niasse a réagi à la suite d’Idrissa Seck. Le patron de Walf salue le fait que le leader de Rewmi ait présenté des excuses publiques aux Sénégalais. Mais le Mollah de l’avenue Front de Terre déplore le sobriquet "Mousseylima Niasse » (Le menteur: ndlr) utilisé par Idrissa Sck à son endroit. « Il a présenté des excuses, cela est bonne chose. En lieu et place d’Idrissa Seck, on devrait plutôt l’appeler « Ibliss Seck » (En référence à Satan) », a-t-il révèlé, interviewé dans les colonnesWalQuotidien.



«Le fait qu’il ait choisi de différer sa réponse après le Ramadan, ne fait que confirmer les propos tenus à son endroit. Il a fait preuve d’arrogance lorsqu’il estime que les grands esprits siègent au banquet », a-t-il ajouté. Et de conclure: « Nous l’attendons de pied ferme. Quels que soient les arguments qu’il aura brandis, nous aurons toujours les réponses à la hauteur des propos qu’il tiendra après le Ramadan comme il l’annonce. Nous ferons toujours face aux détracteurs de l’Islam ».

