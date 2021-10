Sidy Sarr (Nîmes) en garde à vue pour « recours à la prostitution de mineures » Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|





Comme révélé par Objectif Gard, un joueur du Nîmes Olympique (Ligue 2) a été arrêté lundi pour des faits présumés de « recours à la prostitution de mineures ». Selon nos informations, il s'agit du milieu international sénégalais Sidy Sarr (25 ans), dont la garde à vue a été prolongée mardi.



Absent contre l'AC Ajaccio (0-2) lundi soir, en clôture de la 12e journée de Ligue 2, Sarr devait être présenté ce mercredi en fin de matinée à un magistrat du parquet de Nîmes. Selon Midi Libre, il aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles consenties et tarifées avec deux mineures âgées de 17 ans. Celles-ci sont suspectées d'être impliquées dans le vol de son Audi Q3, pour lequel il avait déposé plainte. Contactée, la direction du club n'a pas souhaité réagir à une affaire dont plusieurs éléments restent à éclaircir.

Annoncé sur le départ cet été, Sarr, souvent blessé, n'a joué que 34 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée de Châteauroux à l'été 2019, dont aucun cette saison. Ses entraîneurs (Blaquart, Arpinon, Plancque) lui ont souvent reproché son manque d'investissement, Plancque parlant même au mois d'août de « gâchis » pour un joueur auquel il prête « le plus gros potentiel du groupe ».

Source : Source : https://www.jotaay.net/Sidy-Sarr-Nimes-en-garde-a-...

