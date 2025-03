Siège du Conseil de la FIFA: Echec et mat pour le candidat sénégalais, Me Augustin Senghor Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, ne siègera pas au Conseil de la Fédération internationale de football Association (FIFA).

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Lors du vote organisé ce mercredi, au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, il a terminé à la 10ᵉ place, insuffisant pour intégrer l'instance dirigeante du football mondial.



Ce résultat constitue une déception pour la délégation sénégalaise, qui avait mené une campagne ambitieuse en s'appuyant sur la dynamique du football national, dans l'espoir de décrocher un siège au sein du Conseil de la FIFA.



Et voir le boss Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, accéder au siège de la FIFA, aurait même eu un effet positif sur l’image du sport et même, de la diplomatie sénégalaise.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook