Signature de convention avec la mutuelle Darou Salam Alieu : Promise fait renaître l’espoir chez des milliers de personnes à Touba

La signature de convention entre le Promise et la Mutuelle Darou Salam Alieu à Touba, a bel et bien suscité de l’espoir dans la sainte ville. Cette convention a permis à des milliers de personnes de créer leurs propres emplois ou de développer leurs activités génératrices de revenus.



Pour les bénéficiaires, ce programme est venu à son heure et le choix porté sur la Mutuelle Darou Salam Alieu pour signer cette convention n’est pas fortuit. Il est judicieux et pertinent pour eux. Ces bénéficiaires, aujourd’hui, contents de pouvoir bien mener leurs activités, pensent que la coordonnatrice de Promise, Dr Fatou Diané Guèye, a bien fait de choisir la Mutuelle Darou Salam Alieu pour y loger les crédits.



La coordonnatrice ne s'est pas trompée, ajoutent-t-ils, car Sokhna Astou Mbacké Gaye, directrice de l’Unité de transformation des céréaliers locales de Darou Salam Alieu et initiatrice de la mutuelle est une grande femme de valeur, qui ne vit que pour le développement et l’épanouissement des femmes dont la seule ambition qui l'a toujours caractérisée er animée est de promouvoir le développement et l’autonomisation des femmes de la sainte ville de Touba, soutenant ainsi tous les programmes de développement initiés par le Président de la République, Macky Sall, son frère, pour l’émergence du Sénégal.



Les bénéficiaires n’ont pas aussi manqué de remercier le Président de la République, Macky Sall, qui, disent-ils, ne s'est pas trompé en portant son choix sur l’économiste hors pair, Dr Fatou Diané Guèye, pour lui confier ce programme. Choix ne pouvait être plus judicieux que celui-ci , disent-ils, car elle a permis de faire renaître plus d’espoirs à des milliers de personnes à Touba.



Pour Sokhna Astou Mbacké Gaye, rendre autonome les femmes, c’est le moyen le plus sûr et le pus efficace, pour soutenir la politique de développement initiée par le président de la République, car, soutient-elle, ouvrir la porte du développement aux femmes c’est, directement, ouvrir les portes de l’émergence.



Par ailleurs, Les populations de Touba, soucieuses d’un développement harmonieux pour la sainte ville et pour l’émergence du Sénégal, ont salué la détermination, la ferme volonté, la ferme résolution et l’engagement de la coordonnatrice de Promise, Dr Fatou Diané Guèye, qui ne ménage aucun effort pour mettre à usage de profit, ce programme, selon les instructions du chef de l’État pour le bien-être de tous les Sénégalais.

