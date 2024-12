Signature de partenariat entre le Projet Mobilier National et la SN HLM : un nouvel élan pour valoriser l’artisanat sénégalais Le Projet Mobilier National (PMN) et la Société Nationale d'Habitation à Loyer Modéré (SN HLM) ont franchi une étape significative ce mardi 24 décembre 2024 en signant une convention de partenariat. Cette collaboration, officialisée par le Coordonnateur du PMN, M. Ibrahima Tall, et le Directeur général de la SN HLM, M. Bassirou Kebe, s’inscrit dans la dynamique impulsée par Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, et mise en œuvre sous la conduite du Premier ministre, M. Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Cette initiative vise à renforcer la synergie entre les deux entités pour concrétiser des projets alignés sur la vision stratégique du PMN et les directives du Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Mountaga Diao. Selon un communiqué parvenu à notre Rédaction, ce dernier accorde une place centrale au développement du secteur artisanal et du tourisme dans le cadre des priorités nationales.



L'artisanat au cœur des projets de construction et d'ameublement



L’un des enjeux majeurs du Projet Mobilier National réside dans l’accès des artisans sénégalais à la commande publique. Grâce à cette convention, la SN HLM s’engage à intégrer l’expertise locale dans ses projets de construction, de réfection et d’ameublement. Ce partenariat représente une opportunité cruciale pour valoriser le génie créatif sénégalais tout en générant des opportunités pour les artisans du pays.



M. Bassirou Kebe, Directeur général de la SN HLM, a réitéré son engagement à accompagner le PMN dans cette mission. Il a également souligné l’importance stratégique du secteur artisanal, qui joue un rôle clé dans l’emploi, notamment pour les femmes et les jeunes.



Une vision partagée pour un développement inclusif



Cette collaboration illustre la volonté des deux institutions de traduire en actions concrètes les orientations du gouvernement, en misant sur le potentiel économique et culturel de l’artisanat. Par ce partenariat, le PMN poursuit sa mission de structuration du secteur, tout en contribuant au rayonnement du savoir-faire local sur le marché national et au-delà.



Le Projet Mobilier National et la SN HLM ambitionnent, à travers cette alliance, de renforcer leur contribution au développement durable et inclusif du Sénégal, en plaçant l’artisanat au cœur des dynamiques de transformation socio-économique.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook