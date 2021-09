Signature de protocole: Un partenariat en vue entre le Forum Mondial de l’Eau et la Mairie de Dakar Une cérémonie de signature de protocole d’un partenariat entre le Secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l’Eau et la Ville de Dakar, aura lieu ce mercredi 8 septembre 2021, à 10 h 30, dans la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville de Dakar, sous la présidence de Monsieur Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’Eat et de Madame Soham El Wardini, Maire de la Ville de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Protocole de partenariat a pour objet de définir les modalités de collaboration stratégique entre les Parties, dans le cadre de la préparation et de l’organisation du 9e Forum mondial de l’Eau ainsi que du suivi des résultats qui en seront issus.



Le 9e Forum Mondial de l’Eau qui aura lieu à Dakar du 21 au 26 mars 2022, sous le thème de ‘’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’, est le plus grand évènement rassemblant les différents acteurs de la communauté de l’eau.



Il est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil Mondial de l‘Eau, en partenariat avec un pays hôte et offre une plateforme unique, où la communauté de l’eau et les décideurs clés peuvent collaborer et établir des plans d’action à long terme sur les défis de l’eau autour du monde.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos