Signature du contrat de financement, de réalisation et d’exploitation de l’Usine de Dessalement d’eau de mer de la Grande Côte

Le Sénégal fait un pas important dans la réalisation de la deuxième usine de dessalement d’eau de mer, après celle en cours de construction aux Mamelles.



En effet, lit-on dans un communiqué, ce jeudi 21 mars 2024, la SONES et la société saoudienne ACWA POWER, signent un contrat de financement, de construction et d’exploitation de l’Usine de dessalement d’eau de mer de la Grande Côte, située dans le pôle urbain du Lac Rose, à une quarantaine de kilomètres de Dakar. Ce partenariat public-privé, est une première dans les modes de financement d’infrastructures hydrauliques au Sénégal.



La cérémonie sera présidée par Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, en présence des Ministres de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur Serigne Mbaye Thiam et de l’Economie et des Finances, Monsieur Moustapha Bâ.



L’Usine de dessalement de la Grande Côte, aura une capacité finale de 400.000 m3/jour, mobilisables en deux phases successivement, en 2033 (200.000 m3/jour) et 2043 (200.000 m3/jour).



Cette capacité est le double de celle de KMS3. Le coût sera de 458 milliards FCfa (700 millions d’euros). Le projet sera connecté au Projet intégré de Sécurité de l’Eau et de l’Assainissement (PISEA) financé par la Banque mondiale, pour la réalisation de réseaux et de réservoirs de stockage, afin d’acheminer et de distribuer la production dans les zones de consommation de Dakar, ses pôles urbains, Thiès et la Petite Côte, indique le document.



