Signatures de conventions de partenariat : 22 accords paraphés entre la Direction de l'emploi et des entreprises privées Dans le cadre de son projet « L’Emploi pour tous, tous pour l’Emploi (Tekki sa Gox) d’importantes signatures de conventions de partenariat ont lieu ce weekend.

Dimanche 24 Janvier 2021

Hier samedi 23 janvier 2021, la Direction de l'emploi a signé vingt-deux (22) accords de partenariat avec des entreprises privées de Diourbel et de Kaolack(Kahone) dans le cadre de la convention nationale État-Employeurs ( CNEE).



En effet, la Direction a pris l'engagement d'insérer 328 jeunes à travers ce dispositif d'insertion à frais partagés entre l'Etat et les employeurs.



Pour booster l’économie locale , la direction de l’emploi accompagne 22 entreprises pour le renforcement de leur personnel . 308 jeunes insérés dans le cadre de la CNEE ( en images la photos des adhérents des employeurs privés locaux )



