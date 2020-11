Silence ! La gendarmerie de Gouloumbou torture des disciples de Gounass

Les organisations de défense des droits de l’homme devraient faire un tour dans le monde rural, où les forces de l’ordre ont érigé la torture en norme. La preuve par le nouveau Commandant de la brigade de gendarmerie de Goulombou qui a humilié et torturé moralement des citoyens sénégalais en provenance de Medina Gounass où ils étaient allés prendre part aux récoltes des champs du Khalife Medina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ.



D’après des témoins, cela s’est passé aux environs de 17 heures ce mercredi, lorsque les pandores ont immobilisé le car à bord duquel étaient les populations. Alors que le chauffeur discutait avec les pandores, certains sont descendus pour acheter des bananes. Jusque-là rien de grave. Mais lorsqu’ils ont jeté les peaux de banane par terre, ils ont suscité la colère du commandant qui les a mis dans une chambre, avant de leur demander de se gifler l’un après l’autre. Cela est d’autant plus humiliant que l’un des fils du khalife de Bidiancoto s’est fait gifler par son propre neveu.



Une extrême humiliation qui ne devrait rester impunie, surtout que le ministre des Forces Armées Sidiki Kaba est un défenseur acharné des droits humains. En voilà un comportement qui n’honore pas la maréchaussée, dont le professionnalisme est pourtant de notoriété publique. Lorsque nous avons joint la division Communication de la Gendarmerie pour obtenir un commentaire sur ce banditisme, il leur était impossible d’y répondre d’autant que l’information ne leur était pas encore parvenue.

