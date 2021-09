Simon et Kilifeu placés sous mandat de dépôt: Me Moussa Sarr accuse le parquet… Après le placement sous mandat de dépôt de Kilifeu et Simon, Maitre Moussa Sarr affiche son amertume. L’avocat a accusé le parquet d’avoir visé des charges fantaisistes pour garder ses clients en prison. Ce qui lui fait dire que cette affaire a une part de complot.

Interrogé sur le dossier Simon et Kilifeu, Me Moussa Sarr n’a pas été tendre avec le Parquet. «Ce sont des incriminations fantaisistes, farfelues et grotesques, qui n’ont rien à voir avec les faits de l’espèce. Ces incriminations relèvent d’une construction du Parquet.», dénonce-t-il.



Pour lui, il y a un fait indéniable : «ces incriminations révèlent, s’il en était besoin, qu’il y a une part de complot dans ce dossier, une part de complot indéniable et incontestable.», peste-t-il.



La robe noire pense que le maître des poursuites cherche à garder ses clients en prison. «ces incriminations sont retenues par le Parquet dans le but de retenir mes clients dans les liens de la prévention.»



