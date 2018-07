Simone Diouf : "L'association de Jeunes Voisins Unis existe depuis 2008 et oeuvre pour le développement local" L’association des jeunes Voisins Unis a procèdé à la cérémonie de levée des couleurs ce samedi 28 juillet 2018 à 15 heures à l’école primaire des Hlm Grand Médine. Cette cérémonie marque le démarrage officiel du Patrovac 2018 en présence des autorités locales et des parents.

En présence de la directrice de l’école Hlm Grand Médine, le représentant du Conseil communal de la Jeunesse, les associations du quartier et d’autres personnalités des Parcelles assainies, les enfants en compagnie des moniteurs ont procédé à la proclamation de l’hymne national en expliquant sa signification.



De même, ils ont procédé à l’hymne de la Jeunesse et d’autres prestations et animations.

Les animateurs sont composés des membres de l’association et des membres de la Croix -Rouge section Parcelles assainies et de la Patte d’Oie.



Cette cérémonie marque non seulement le démarrage officiel du Patrovac mais également une occasion de lancer un appel aux autorités et parents présents, pour être des supports pour cette activité mais pour les actions menées en général par l’association.



Quant aux enfants qui sont au nombre de 100, ils ont baptisé chaque groupe ; les Black Panther (gris), les Djambar(rouge), Nelson Mandela(vert), JAPPO (bleu) .



La présidente, avant de de prononcer l’ouverture officielle du Patrovac a remercié toute l’assistance et donne rendez-vous le 08 septembre pour le feu de camp et le 15 septembre, pour la fête de clôture. Mor Diouf

