Simulation de départ de Pastef: Ousmane Bâ Gotto a pour mission d'infiltrer BBY Récemment, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Ousmane Bâ disait à qui voulait l'entendre qu'il a quitté Pastef, non sans abreuver ses membres d'insultes que la décence ne permet pas de répéter.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 17:44

Ndékétéyo, c'était de la diversion. Les radars de Leral savent qu'il a simulé son départ de Pastef, après y avoir adhéré pendant cinq mois.



Et d'après les indiscrétions, le bonhomme souffrirait de dépressions, qu'il serait bipolaire.



Toujours est-il que dans un post, il a traité Macky Sall de "Meilleur Président de tous les temps" et lancé un message à ses "ex-amis" de Pastef, qu'à cause d'eux, ils ont transformé son ennemi en ami.





