Sindia: Escroquerie foncière: Khadidiatou Camara grugée de 130 millions F CFA par son...

Depuis deux ans elle court entre les tribunaux pour un problème qui la lie avec cet ami devenu un collaborateur. Mais elle ne savait pas que cette collaboration allait lui causer autant de problèmes, de mal. La dame de 51 ans est à bout de souffle, elle fait la navette entre la Belgique et le Sénégal pour que justice lui soit rendue. Mardi dernier, à la barre du tribunal de grande instance de Mbour, elle a versé de chaudes larmes.

Investissement de 130 millions F CFA



"Notre collaborateur veut nous expulser dans un projet que nous avons lancé ensemble au Sénégal. En 2016, il a introduit une action en pénal en son nom propre et une action en civil au nom de la société. Nous avions un accord pour construire notre maison. La société, on l'a démarrée avec un capital de 20 millions de Fcfa. Par la suite, j'ai investi 200.000 Euros, soit 130 millions, mon collaborateur prétend avoir mis 300.000 euros. Je n'en ai pas la preuve parce que nous avions jamais eu accès au compte bancaire, c'est lui qui se chargeait de développer le business car moi j'étais en Belgique. Le statut de la société a été fait chez Me Mary Ba. En un moment donné, il nous causait tellement de problème que j'ai voulu et décidé de quitter le projet. Il me fallait récupérer mon investissement mais il nous fait du chantage depuis lors" confie-t-elle.



"Je veux récupérer mon investissement et j'attends que la justice sénégalaise m'aide. (Elle craque et n'arrive plus à continuer. La tête blottie dans ses bras, elle pleure). Lorsqu'on a démarré le projet, j'ai mis de l'argent pour terminer les bâtiments. Je lui ai toujours prêté de l'argent dans le cadre de ce projet".



A l'en croire, "Au tribunal il a demandé la démolition des maisons que j'ai construites et qui s'élève à 300.000 euros. Il n'a jamais fait de bilan comptable pour nous rendre compte de l'évolution du projet. Je subis de sa part un harcèlement psychologique. Depuis deux ans, je fais des navettes entre le Sénégal et la Belgique, ça me coûte 3 millions pour chaque déplacement parce que le billet aller-retour c'est 1.500.000, mes congés non payés 1.500.000 Fcfa. A l'audience j'ai craqué parce qu'on a une fois encore renvoyé l'affaire alors qu'ils savent que je ne vis pas au Sénégal. Je l'ai expliqué au juge d'ailleurs, mais j'ai l'impression que les conseils de Papp veulent me décourager à ne plus venir. Je veux que justice soit faite et qu'on puisse situer chaque responsabilité"