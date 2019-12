Sindian : Des individus armés braquent un véhicule de transport L’insécurité a refait surface dans le village de Sindian situé dans le département de Bignona. En effet, des hommes armés de poignards, de machettes et de coupe-coupe (armes blanches) ont attaqué, ce vendredi, une voiture de transport en commun qui avait à son bord des passagers. Agressés sauvagement par leurs bourreaux, l’un d’entre eux va se retrouver avec l’œil gauche ouvert. Ils ont été appréhendés, à l’issue d’une course folle dans la forêt dense de Sindian par les populations. Les bandits ont été remis à la gendarmerie.

La scène était digne d’un film hollywoodien. Des assaillants (deux), à bord d’une moto «Jakarta» ont, dans une course folle de plus de 10 Km, poursuivi une voiture de transport en commun pour intimer au chauffeur l’ordre de se garer. Le chauffeur du véhicule, après avoir découvert que ses bourreaux étaient des agresseurs qui étaient armés d’armes blanches, a refusé de s’exécuter. La course poursuite prendra fin à l’entrée de Sindian où le véhicule a terminé sa course. Les assaillants se jettent alors sur les passagers, blessant l’un à l’œil gauche. Poursuivis par les populations, les deux agresseurs vont prendre la fuite à travers la forêt de Sindian.

Après plusieurs heures de course poursuite, l’un des bandits a été cravaté à hauteur du village de Lefeu. Cuisiné, il finira par révéler l’identité et le nom de son compagnon d’infortune qui sera arrêté, plus tard. Ils seront conduits chez les militaires en faction à Sindian. Ces derniers vont les remettre par la suite aux gendarmes de la Brigade de Bignona. Les deux assaillants sont placés en garde à vue à la gendarmerie où ils ont été auditionnés. Ils devraient faire face au Procureur après enquête.



