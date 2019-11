Single contre "les enseignants qui engrossent leurs élèves": Mc Baledjo condamné Le verdict est tombé ce matin. Mamadou Diao alias Mc Baledjo a été condamné à payer une amende de 100 000 francs Cfa à chaque partie civile, constituée des syndicats que sont le SAEMSS, SELS/ A, UDEN et ADES. Le tribunal de Grande instance de Kolda l'a ainsi reconnu coupable de diffamation.



Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 14:52

"Pour rappel, l'objectif du SAEMSS et de ses partenaires étaient de défendre les enseignants du Sénégal et de Kolda en particulier, de tous ces maux qui leur étaient faits par des gens de mauvaise foi", indique le Sg Saourou Sène, dans un communiqué.

