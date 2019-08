Sinistrés de Senghane Badiane de Kaolack : La Chambre de Commerce vole à leur secours

L’appel des sinistrés de l’école Senghane Badiane entendu. La chambre de Commerce de Kaolack a promis d’apporter des solutions aux problèmes soumis.



« On a visité les lieux avec le gouverneur. On a donné deux millions de FCfa pour soutenir les services des Sapeurs-Pompiers. Après, on a tenu une réunion pour expliquer l’ensemble de nos membres comment faire la distribution.



La contribution de la chambre de commerce de Kaolack est de 10 millions de FCfa et CCBM et son groupe offre 40 millions de FCfa. La majorité des contributions, c’est-à-dire 98% est du ressort de la chambre de commerce », a soutenu le président de la Chambre de Commerce de Kaolack, Serigne Mboup.



