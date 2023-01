Sinthiou Mbadane / Incident entre habitants et policiers : Comment 3 éléments du commissariat de Diamaguène ont échappé à la mort À Sinthiou Mbadane, dans la commune de Malicounda (département de Mbour), un incident a opposé des policiers de la capitale de la Petite Côte à des habitants de cette bourgade.

Selon « Tribune », en fait, ayant mis la main sur un trafiquant de yamba, ce dernier leur a révélé l’identité de son fournisseur qui habite Sinhtiou Mbadane, non loin de Mbour. C’est ainsi que les éléments de la Brigade de recherche du commissariat de Diamaguène à Mbour, ont fait cap sur ce village pour l’interpeller.



Mais une fois au village, trois dealers ont attaqué les policiers avec des armes blanches et ces derniers étaient obligés de faire usage de leurs armes pour se tirer d'affaire. Le dealer grossiste qui a été légèrement atteint, sera acheminé à l’hôpital par les gendarmes avec l’aide des sapeurs-pompiers.



Sa vie est hors de danger, apprend-on de source sûre. Mais, puisqu’il est conscient des poursuites qui l’attendent, ses acolytes ont tenté de créer la diversion, en mettant à contribution les villageois.



« Tribune » souligne qu’on ne cessera de le rappeler. Le taux de criminalité à Mbour est devenu beaucoup plus élevé que celui de beaucoup d’autres grandes villes du pays.



En partie, avec le problème de loyer et la mobilité urbaine dans des villes comme Dakar, beaucoup de gens se sont déplacés à Mbour et, naturellement, les délinquants suivent parce que le centre de leur d'intérêt s'est déplacé.



