Sirops Contaminés : l’Inde arrête la production du médicament dans une usine liée aux décès en Gambie Après le tollé suscité après la mort de plus de 66 bébés en Gambie, les autorités indiennes ont arrêté la production de sirop contre la toux dans une usine de Maiden Pharmaceuticals, a déclaré mercredi un ministre d’État, après un rapport détaillé indiquant que le médicament pourrait être lié à ces morts subites.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé de l’État d’Haryana, Anil Vij, a déclaré à ANI, l’agence de presse indienne que les autorités avaient inspecté une usine Maiden près de la ville de Sonipat dans l’État et avaient constaté 12 violations des bonnes pratiques. La production a été arrêtée, a déclaré Anil Vij.



L’OMS a déclaré la semaine dernière que l’analyse en laboratoire de quatre produits fabriqués par Maiden, à savoir – Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup – contenait des quantités “inacceptables” de diéthylène glycol et d’éthylène glycol, qui peuvent être toxiques et plomb à une atteinte rénale aiguë.



La police gambienne, dans une enquête préliminaire mardi, a déclaré que la mort de 69 enfants suite à une lésion rénale aiguë était liée aux sirops contre la toux fabriqués en Inde et importés via une société basée aux États-Unis.



Il s’agit de l’un des pires incidents de ce type impliquant des drogues en provenance d’Inde, souvent qualifiées de “pharmacie du monde”.



Pourtant, le site Web d’information Moneycontrol citait plus tôt le contrôleur des médicaments de l’Haryana disant dans un rapport que Maiden n’avait pas effectué de tests de qualité sur le propylène glycol, le diéthylène glycol et l’éthylène glycol, tandis que certains lots de propylène glycol n’avaient pas les dates de fabrication et de péremption.



Le directeur général de Maiden, Naresh Kumar Goyal, a refusé de commenter l’information. Pour autant, il avait déclaré à Reuters la semaine dernière que la société tentait de savoir auprès de son acheteur ce qui s’était passé en Gambie.



S Atlanticactu.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook