Sit-in à l'ANSD: Les agents dénoncent leurs conditions de travail et 2 mois d'arriérés de salaire

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 19:18 | | 0 commentaire(s)|

Les travailleurs de l’Agents nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) ont tenu un sit-in mardi devant les locaux de l'institution pour dénoncer leurs conditions de travai



l. Arborés des brancards rouges, ces travailleurs réclament le paiement de leur salaire du mois de septembre et d'octobre.

