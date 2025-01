Sit-in à l'usine Patisen SA : Les travailleurs dénoncent les mauvaises conditions de travail auxquelles ils sont confrontés

Les employés de Patisen sont venus nombreux prendre part au rassemblement et évoquer les difficultés auxquelles ils font face. Le délégué du personnel et représentant des travailleurs de PATISEN, Souleymane Mbaye a indiqué que la situation est « alarmante » et qu’il est impossible de se taire face à ce que les employés endurent.



« Nous, délégués de la CNTS, du personnel, venons alerter sur les dangers qui guettent notre outil de travail. Les travailleurs dans leur globalité, traversent de très durs moments, liés à la cherté actuelle de la vie. Vous constateriez amèrement avec nous que la réception des bulletins de paie mensuelle, apparaît comme un coup de marteau sur nos têtes.



Les salaires reçus ne concordent guère à la lourdeur de la pénibilité du travail abattu. De ce fait, le personnel peine difficilement à joindre les deux bouts. Il s’y ajoute très souvent les problèmes de santé auxquels ce vaillant personnel est toujours confronté. Il est très difficile de prendre à soin sa santé à PATISEN. L’assurance maladie sur place à un plateau médical très déficitaire par rapport à la forte demande des 3 000 travailleurs de l’entité et les remboursements des frais médicaux dégagés par le personnel, tarde à s’effectuer », a-t- il fait savoir.



En plus, « la couverture maladie est défectueuse avec seulement deux médecins pour près de 3 000 travailleurs, deux infirmeries très étroites et le comité d’hygiène et de sécurité qui devrait adopter une mission avant-gardiste est dormant, car ne se réunissant pas comme prévu par la législation du travail, tous les trois mois au moins. La seule structure sociale est la mutuelle sociale créée par les vaillants travailleurs et qui assurait tant soit peu une garantie financière, est sur le point d’être sabotée, contrairement aux aveux et souhaits de ses membres. La promotion interne peine à être appliquée sans discrimination à Patisen », a-t-il déclaré.



Il a conclu en ces termes : « Nous tenons fortement à notre outil de travail, mais il faut avoir le courage et la sincérité de le dire, nous ne sommes pas assistés par notre direction, chose qui affecte lourdement le climat social. Les conditions de travail dans les unités de production sont très délicates, par exemple au département du vinaigre et poudre à Colgate, il y fait excessivement chaud avec le bruit de la machinerie. A l’usine Cube et Doli, il y fait excessivement froid et le personnel n’a pas les tenues adéquates. Sur ce, nous interpelons notre direction pour sauver ce qui peut l’être, car la situation est plus que tendue à Patisen ».