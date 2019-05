Sit-in à la Sn Hlm : les travailleurs déclarent Moustapha Fall Che persona non grata Les travailleurs de la Sn Hlm tiennent en moment un sit-in devant les locaux de la société. Ces derniers, qui ont dénoncé la semaine dernière la mauvaise gestion de la Société nationale des habitations à loyer modéré, après les révélations de la presse sur l’achat d’un véhicule à 45 millions de francs pour le président du Conseil d’administration, déclarent, désormais, Moustapha Fall Che, persona non grata à la Sn Hlm. Leur courroux s’est amplifié ce matin après de nouvelles révélations faisant état de l’achat d’une autre voiture pour le Directeur général, Mamadou Kassé, de près de 50 millions FCFA.

