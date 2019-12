Sit-in de Nio Lank: 25 personnes arrêtées Pas moins de 25 personnes ont été arrêtées, hier, lors du sit-in du collectif Nio Lank, entre Dakar et Thiès, selon les responsables du collectif qui ont face à la presse, hier, juste après la manifestation.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2019 à 07:58

Voici la liste des personnes interpellées

Daouda Gueye, FRAPP, Ben Taleb Sow, FRAPP, Alioune Badara Mboup, FRAPP, Aliou Sané, Y’en à marre, Thiat, Y’en à marre, Cheikhou Camara, Y’en à marre, "Tiger", Y’en à marre, Saliou Ndiaye arrêté à Thiès, Y’en à marre, du Pr presseur Malick Ndiaye, enseignant à l'UCAD, Thierno Bocoum, AGIR, Cheikh, Sadibou Diop, ALERTE, Ardo Gningue, "Sénégal va mal", Abdourahmane Samaké, One Million March, Cheikh Tidiane Gaye, FRAPP, Ousmane Seck, PASTEF, Birane Diop, Khalifiste, Hamidou, Sora Sow, Nittu deug, Fallou, Nittu deug, El Hadji Kani Diallo, Nittu Deug, Thierno Sall, Nittu deug, Alioune Badara Seye, Nittu deug, Edouard, PASTEF, Ibrahima Guèye dit Naay leer, Gilets Rouges, Baba Top, Gilets Rouges.



