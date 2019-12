Sit-in de Nio Lank : toutes les personnes arrêtées finalement libérées Les personnes arrêtées lors du sit-in du collectif Nio Lank, hier, finalement estimées à 38, ont été finalement libérées. Mais le collectif qui a annoncé déposer une nouvelle déclaration de manifester a décidé de poursuivre le combat pour exiger la baisse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et des autres personnes encore détenues en prison.

c'est ce qu'écrit le mouvement Frapp/France dégage sur sa page Facebook.

