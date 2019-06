Sit-in des étudiants des UVS- Connexion, bourses et tuteurs… : Les apprenants menacent de boycotter la graduation

Les étudiants des universités virtuelles en sit-in ont décidé de ne pas participer à la cérémonie de graduation des diplômés de ces établissements. Ils annoncent avoir des problèmes de connexion et de tuteurs, devant les aident à comprendre davantage les cours.



Parlant à Sud Fm, ils ont exposé la situation de la 2e promotion de ces UVS qui rencontre d’énormes difficultés pour le renouvellement de leurs machines. Et depuis février 2018, regrettent-ils, cette même promotion n’a reçoit plus de bourses d’études.



