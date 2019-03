Sit-in devant la mairie de Missirah Entre le maire de la commune de Missirah et les populations des villages environnants, c’est la guerre totale. Incapable de régler le problème d’état-civil qui empêche des centaines d’écoliers de poursuivre leurs études depuis cinq ans, le maire a, pour des raisons manifestement politiciennes, bloqué l’audience foraine prévue demain samedi à Bidiancoto.

En effet, Seyni Sylla exige des demandeurs de certificat de non inscription sur les registres, un autre papier qu’il a imaginé et dans lequel il demande aux requérants de jurer sur l’honneur, qu’ils ne sont pas enregistrés sur les listes, avant toute signature du certificat de non inscription en question.



Pis, ils vont devoir aller jusqu’à Dialacoto, localité située à des dizaines de kilomètres, pour faire légaliser le papier. Or, les autorités judicaires lui ont rappelé le droit des citoyens de disposer du certificat dument signé, pour prétendre à la régularisation de leurs enfants apatrides.



Comble d’ironie, Seyni Sylla refuse d’obtempérer, même face au sous-préfet qui lui a dit que le papier qu’il réclame, n’a aucune valeur juridique. Courroucées par l’entêtement du maire, les populations se sont données rendez-vous cet après midi devant la mairie, pour exiger de l’édile de de la commune la signature de leurs actes d’état-civil. La manifestation sera suivie d’un point de presse.

