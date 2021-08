Site de l'aéroport militaire de Yoff: Une grande nébuleuse autour de 05 hectares Pour le site de l'aéroport de Yoff, à chaque jour, suffit sa peine. Source A parle d'une nébuleuse autour de cinq (5) hectares que l'Etat devait donner aux impactés de la cité Tobago.

Les deux cents (200) parcelles, objet de la brouille, se trouvent sur le même site 4407/DG, devenu 526/MGA et où les impactés de Tobago ont reçu leurs lots.



A la suite d'une enquête administrative commanditée par ka CCOO et effectuée par la Gendarmerie, un accord secret ordonne que l'Etat remette aux héritiers de feu Dame Mbengue leur dû.



Accusé de n'avoir pas suivi les instructions du chef de l'Etat, Mame Boye Diao balance: "ils avaient choisi un démarcheur du nom de Abdoulaye Samb. Ce dernier a vendu des parcelles à des tas de personnes. C'est ce qui lui avait valu son séjour en prison. Il est sorti, il y a seulement quelques mois", a-t-il révélé.

