Sitor Ndour radié: Gris Bordeaux réclame la tête d’Alioune Sarr

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Le 3ème tigre de Fass, Gris Bordeaux, n’a pas bien apprécié la radiation à vie de Sitor Ndour. Il parle de «dictature». D’ailleurs, à l’en croire, «il est temps de dissoudre le comité de discipline du Cng ou bien faire partir Alioune Sarr. Avec la complicité du ministre Sports Matar Ba, une telle décision n'est pas bonne pour la lutte sénégalaise».



Le lutteur de Fass d’ajouter sur sa page Facebook que «radier une personne qui demande de meilleures conditions de travail est une erreur monumentale. Il faut privilégier le dialogue et les compromis de part et d’autre, afin de trouver un terrain d’entente pour le bien du monde de la lutte».



Pour rappel, le bureau du Cng a pris une décision contre les arbitres qui étaient en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Après leur audition par la commission de discipline et de règlement, Sitor Ndour a été radié à vie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos