Situation au Niger : La Cedeao ordonne le déploiement de la Force en attente

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 16:42 | | 0 commentaire(s)|

Elle a réitéré sa ferme condamnation de la tentative de coup d'état et du maintien en détention illégale du Président Muhammed Bazoum, de sa famille et des membres de son gouvernement. Elle a réaffirmé toutes les mesures et tous les principes convenus lors du Sommet extraordinaire sur le Niger tenu le 30 juillet 2023. La Cedeao a souligné sa détermination à maintenir ouvertes toutes les options en vue d’un règlement pacifique de la crise.



Elle a décidé de faire appliquer toutes les mesures, notamment celles relatives à la fermeture des frontières, aux interdictions de voyage et au gel des avoirs de toutes les personnes, ou tous les groupes de personnes dont les actions ont pour effet d’entraver les efforts pacifiques déployés en vue d’assurer le rétablissement rapide et intégral de l'ordre constitutionnel. La Cedeao lance un avertissement solennel aux Etats membres dont les actions directes ou indirectes, ont pour effet d’entraver le règlement pacifique de la crise au Niger, en ce qui concerne les conséquences de leurs actions devant la Communauté.



Elle appelle l’Union Africaine à entériner l’ensemble des décisions prises par la Cedeao sur le Niger. Elle lance également un appel à tous les pays et toutes les institutions partenaires, y compris les Nations Unies, afin qu’ils apportent leur soutien à la Cedeao dans le cadre des efforts qu’elle a engagés pour assurer un rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel, conformément à ses instruments normatifs.



Elle charge le président de la Commission de veiller au suivi de la mise en application des sanctions. Elle donne instruction au Comité des Chefs d’état-major de la Défense afin qu’il active sans délai la Force en attente de la Cedeao, avec tous ses éléments. En plus, elle ordonne le déploiement de la Force en attente de la Cedeao pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel en République du Niger. Elle a souligné son engagement permanent en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques.

Adou FAYE





Source : La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s’est réunie en session extraordinaire à Abuja, au Nigéria, le 10 août 2023. Au terme de la rencontre, elle a pris diverses mesures.Source : https://www.lejecos.com/Situation-au-Niger-La-Cede...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook