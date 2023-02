Situation d’incertitude de nos compatriotes en Tunisie : Le MAESE rassure et met des numéros verts à leur disposition Réagissant à la situation d’incertitude que vivent nos compatriotes en Tunisie, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) se veut rassurant rassure et met des numéros verts à leur disposition.

« Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur suit de près la situation qui prévaut en Tunisie, relativement aux migrants d’origine subsaharienne. Le Ministère rappelle, à cet égard, l’attachement particulier du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toute circonstance. » Indique un communiqué parvenu à Leral



En conséquence, nous dit-on, Madame l'Ambassadeur du Sénégal en Tunisie a été instruite de mettre en place une Cellule de crise pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens.

Les numéros verts suivants ont été mis en service à cet effet :



00 221 77 559 55 46



00 216 508 40 908 (00 216 553 58 834)



Et l’Ambassade reste également en contact à cet effet avec les responsables des Associations sénégalaises en Tunisie. C’est en ce sens que le Ministère appelle les compatriotes établis dans ce pays au calme et à la sérénité.



