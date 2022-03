Situation de La Poste : Les travailleurs mettent à l'index Abdoulaye Bibi Baldé

Le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de La Poste et des Télécommunications (Sntpt), Ibrahima Sarr et ses collègues ont fait face à la presse dans la journée du jeudi 04 mars 2022.



Une occasion saisie pour dénoncer le comportement du Directeur général, Abdoulaye Bibi Baldé : « Nous avions déjà identifié que la masse salariale de La Poste était véritablement un facteur bloquant du développement de La Poste. Aujourd’hui, les recrutements continuent de fort belle manière. Pendant la période de la campagne jusqu’à maintenant, deux cents personnes ont été recrutées. La Poste peine à payer les salaires des travailleurs, pour des motifs personnels et politiques.



Aujourd’hui, on augmente la masse salariale par un recrutement népotique, un recrutement clientéliste et l’État laisse faire, mais les travailleurs de La Poste ne comptent pas baisser les bras. Nous allons lutter pour préserver notre outil de travail, mais également, pour défendre avec les Sénégalais, ce patrimoine national ».



Dans ce sillage, ces travailleurs ne lâchent pas prise ; ils pointent du doigt le Directeur général : « A la tête de cette entreprise, nous avons un Directeur général qui est vorace, qui est à l’origine d’une mauvaise gestion. En plus d’être très paresseux, il ne mène aucune action allant dans le sens de sortir La poste de la situation où elle se trouve actuellement ».



« La preuve est qu'en lieu et place de solutions, nous sommes submergés par des slogans. Nous avons fait des conclaves en vue de diagnostiquer les problèmes et évidemment, faire des propositions de solutions, qui étaient destinées à l’autorité, qui adopte un silence inquiétant. Nous comprenons par là que l’État, semble avoir une stratégie de pourrissement de la situation, c’est-à-dire laisser la situation s'envenimer, pour ensuite proposer une liquidation. Cette dernière ne sera pas une chose facile, pour cause, à partir de maintenant, nous allons intensifier la lutte… ».



En guise de conclusion, ces travailleurs annoncent avoir planifié d’autres stratégies de lutte dans les jours à venir.















