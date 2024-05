Situation de détresse extrême des habitants de Somme/Yitty au Sénégal : Appel à la Solidarité Les habitants de ce village centenaire ont très, très soif et pour cause, la panne de leur forage depuis bientôt 16 mois. Situé à 15 km de Dahra-Djoloff, sur la nationale menant à Linguére, dans le département qui porte le même nom, ce village maque de tout. Le manque d'eau qui est une denrée vitale, est venu accroître leur calcaire.

Ces villageois ont frappé à toutes les portes des institutions étatiques, mais jusqu'à présent aucune réponse positive ne leurs est parvenue. Ces gens ne comprennent pas le silence des autorités du pays devant ce calvaire. Ils ne comprennent pas non plus pour quoi l'OFOR (l'office nationale des forages ruraux) ne vient pas réparer leur ouvrage hydraulique. La durée cette panne devient quand même inédit mentionne-t-ils.



En effet, pour faire redémarrer leur forage, ils leurs faut acheter un moteur flambant neuf au coût de plus de 2 millions de FCFA. Ainsi, ils lancent un appel à l'aide au niveau national et à l'international ou à toutes bonnes volontés qui pourront leurs apporter leurs supports et/ou contributions afin qu'ils puissent retrouver une fourniture adéquate du liquide précieux.



Merci de votre aimable collaboration!

Gondiol Ka.



Contact sur le terrain et vidéos.



Contribution pour réparer le forage de Somme/Yitty (commune de Warkhokh/Linguere/Sénégal).

Veuillez envoyer votre participation à Mr Djibril Tall Ba dit Samba Sillo Ba au

77 654 6109 (orange money et wawe)

Merci, on njaramma no fewi

Fedde Somme e Yitty, nabe

GK



