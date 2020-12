Situation de la pandémie COVID-19 : 108 tests positifs dont 59 cas communautaires, 2 importés, 65 malades guéris, 2 décès Ce vendredi décembre 2020, le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de situation du coronavirus .

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Selon les résultats, sur 1489 tests effectués 108 sont revenus positifs. Il s’agit de 47 contact suivis par les services du ministère de la Santé, 59 cas issus de la transmission communautaire, 2 cas importés AIBD.



Par ailleurs, 65 patients contrôlés négatifs, et déclarés guéris.



27 cas grave sont pris en charge dans les services de réanimation, 2 nouveaux décès.



A ce jour, 17.559 ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 16.449 guéris, 354 décédés et 750 patients sous traitement.

L’état de santé des patients hospitalisés est stable.



le ministère renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.



