Situation du coronavirus au district sanitaire de Dahra Djolof : les chiffres qui montrent la gravité de la deuxième vague Au rythme où vont les choses, le Djolof va surement figurer sur la liste des localités du Sénégal les plus touchées par le Coronavirus. Epargné lors de la première vague, le District sanitaire de Dahra a dénombré, du 11 novembre au 17 janvier, 90 cas positifs dont plus de 70% des cas communautaire.



Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021

‘’SourceA’’ qui donne ces chiffres effrayants dans sa parution de ce mardi, ajoute que 6 cas de décès dont 4 post mortem, ont été signalés dans la commune. Pendant ce temps, rapportent nos confrères, plus de 20 personnes testées positives au Coronavirus sont suivies à domicile. Même si 60 malades ont été guéris.



Le journal précis également qu’à part Mboula et Boulal, toutes les 09 communes sont touchées par le virus. Il s’agit des Collectivités locales de Dahra, de Thiamène, de Sagatta, de Kamb, de Yang-Yang, de Mbeuleukhé, de Tessékré et de Déaly.

















Actusen.sn







