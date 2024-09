Situation économique difficile au Sénégal : Les engagements du gouvernement face au FMI

Prévision de croissance dégradée, collecte de recettes décevante, déficit creux, finances publiques dans le rouge. C’est là, quelques conclusions du Fmi sur la situation actuelle du Sénégal. Les autorités du pays, ont promis d’apporter des réglages.



«Elles ont informé l’équipe du Fmi que l’audit général sur les finances publiques est en cours de finalisation et que les constats et recommandations qu’il contient, devraient permettre de mettre en œuvre des actions de reformes vigoureuses pour remettre les finances publiques sur une nouvelle trajectoire de réduction du déficit et de l’endettement public », rapporte le Fmi, dans son communiqué de presse., parcouru par iGFM.



En effet, le Président Diomaye Faye et ses hommes ont réaffirmé leur engagement en faveur des réformes qui sous-tendent le programme appuyé par le Fmi. Ils ont également renouvelé leur engagement pour la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité publique, rapporte le Fmi.



Et pour remettre l’économie du pays ainsi que les finances publiques sur de bons rails, le Fmi a recommandé, dans son communiqué du 13 septembre 2024, des mesures fortes. Par exemple, la rationalisation des exonérations fiscales et la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées et coûteuses.