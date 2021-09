Situation en République de Guinée : ADHA pour une transition pacifique et démocratique. Dans un communiqué reçu, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) rappelle avoir alerté,dDepuis 2018, sur situation anti-démocratique qui secouait la République Guinée Conakry. En 2020, la situation est devenue précaire. En effet, suite à des meurtres préélectoraux, le tripatouillage de la constitution, l’ethnocentrisme, les flambées des denrées de première nécessité, la population a pris ses responsabilités pour manifester. Une situation triste pour l’Afrique que mérite pas sa population.

L’Ong Action pour les Droits Humains et l’Amitié appelle les gouvernants africains à faire preuve de retenue, de veiller aux respects des textes fondamentaux qui garantissent la stabilité de leur pays ainsi que de la sous-région comme la stipule la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) ainsi que plusieurs instruments nationaux, régionaux et internationaux.



Elle demande solennellement aux forces de sécurité et défense de retourner dans les casernes pour une transition pacifique et démocratique.



« Il est temps pour la République de la Guinée de faire un saut, d’avoir des textes constitutionnels sacrés, d’aller dans élections libres et démocratiques, une société civile forte garante de la stabilité et des droits humains. Vivement pour le vivre ensemble en Guinée ! », conclut l’ONG ADHA



