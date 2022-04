Situation humanitaire au Nord de la Casamance suite aux "prétendues opérations de sécurisation par l'armée" (Abdou Sané)

"Nous notons comme impacts de ces opérations un certain nombre de drames : des familles disloquées, des élèves privés de leurs droits à l'éducation avec la fermeture de certaines écoles sans des mesures d'accompagnement, aucune assistance humanitaire en faveur des populations déplacées. Or toutes ces personnes victimes de ces opérations militaires sont des Sénégalais devant jouir pleinement à l'instar de leurs compatriotes, de leurs droits de citoyen.



Macky Sall qui devrait veiller à la protection de tous les Sénégalais sans distinction affiche comme d'habitude une indifférence et un mépris total à l'égard d' une partie des Sénégalais qui pourtant ont droit à la protection, droit à la sécurité droit au travail, droit à la sauvegarde de leur dignité.



La nécessité de sécurisation du territoire national doit se faire avec intelligence ,dans le discernement ,en visant la cible tout en épargnant ,en protégeant et en sécurisant les innocents sauf à considérer qu'il y aurait d'autres motivations non exprimées publiquement. Pour le moment Macky Sall pense Soigner le Mal par Un Mal.



Ce qui est déplorable et qui nous amène à nous démarquer sans état d'âme d'un certain silence complice.



Abdou Sané ancien député.

Boucotte sud Ziguinchor.

Email abdousanegnanthio@gmail.com

Téléphone +221701059618

Ziguinchor,Sénégal