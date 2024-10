Situation politique : ADHA appelle à la libération de Bougane Guèye et à l’apaisement, dans un esprit de solidarité nationale Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) exprime sa préoccupation face à l’arrestation de Monsieur Bougane Guèye, entrepreneur et leader de Gueum Sa Bopp, interpellé à l’entrée de Bakel, alors qu’il manifestait sa solidarité envers les populations locales durement touchées par une catastrophe naturelle.

Aujourd’hui poursuivi pour refus d’obtempérer et offense à agents, M. Guèye se trouve dans une situation de détention qui interpelle profondément ADHA.



Dans ce contexte électoral marqué par des tensions, ADHA appelle à un dépassement des clivages, pour favoriser la cohésion nationale et l’expression sereine de toutes les voix.



En effet, l’action citoyenne de M. Guèye, répondant à l’appel de populations sinistrées et manifestant un profond esprit de solidarité, est à encourager.



Alors que l’audience de M. Guèye est fixée pour ce 30 octobre, Action pour les Droits Humains et l’Amitié invite les autorités judiciaires à faire preuve de mansuétude en libérant ce leader, dont l’intention est guidée par une empathie et un engagement au service de la population.



ADHA appelle également la classe politique, les forces de sécurité et tous les acteurs de la société civile, à privilégier un climat de sérénité et de respect mutuel, afin de garantir un processus électoral libre, pacifique, et inclusif.



La solidarité nationale envers les populations affectées, doit transcender les divergences et renforcer l’unité de la nation.



ADHA réitère son engagement à défendre les droits et libertés fondamentales et rappelle que l’apaisement et la concorde sont essentiels pour préserver notre démocratie.



Action pour les Droits Humains et l’Amitié demande ainsi la libération de M. Bougane Guèye et invite chacun à respecter les valeurs républicaines pour le bien de tous.







Fait à Dakar, le 29 octobre 2024





Le bureau Exécutif de de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié



