Situation politique : La « République des Valeurs » condamne fermement les arrestations arbitraires sous le régime actuel

Dans un communiqué publié le 22 janvier 2025, le parti a dénoncé avec vigueur, l’arrestation de M. Abou Diallo, chroniqueur reconnu de l’espace audiovisuel, ainsi que celle de M. Moustapha Diakhaté, figure publique connue pour ses opinions divergentes.



Selon la République des Valeurs, ces arrestations traduisent une volonté manifeste du binôme Diomaye/Sonko, de museler les oppositions et d’imposer un climat de peur dans le pays. " Depuis l’installation de ce pouvoir, chacun aura compris que le musellement des oppositions est en train de devenir une politique publique selon son entendement et c’est bien regrettable ", affirme le communiqué.



Face à cette situation qu’elle qualifie de dérive vers un État policier, la République des Valeurs invite chaque citoyen épris de justice, à se mobiliser pour contrer ces atteintes aux libertés fondamentales.



Elle met également en garde le régime contre l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, soulignant que de telles pratiques risquent de compromettre l’unité nationale et la cohésion sociale.