Situation politique: Les femmes cadres de BBY adoubent Macky Sall et se projettent sur l’essentiel La Plateforme des femmes cadres de BBY et de la majorité présidentielle, suit avec attention l'actualité marquée par la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar. Elle encourage vivement les Lions du football et prie pour leur victoire vendredi, face au pays organisateur. Lesdites femmes apprécient le vote du budget des ministères qui, pour la plupart d'entre eux, ont connu une hausse.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes cadres de BBY considère que le marathon budgétaire qui se déroule à l'Assemblée nationale, est marqué par la maturité des ministres et la pleine maîtrise de leurs dossiers face a la sérénité d’un Président imperturbable. En outre, en ce qui concerne le niveau d'endettement du Sénégal, les femmes cadres se réjouissent de sa baisse sous la houlette du Président Macky Sall.



À propos de la baisse des prix des denrées de première nécessité, elles saluent la fixation des prix à hauteur de plus de 90%, respectée par les commerçants. Un numéro vert est d'ailleurs, disent-elles, lancé pour dénoncer les contrevenants à la décision sur la baisse des prix déjà homologués. Par ailleurs, la Journée internationale de l’enfant, ayant été commémorée le dimanche dernier à Saint-Louis, la Plateforme des femmes cadres de BBY qui s’est mobilisée, a salué la forte implication de la Direction de la protection des enfants et sa détermination à faire respecter scrupuleusement, les droits des enfants et à lutter contre toute exaction envers les enfants.



Dans le même esprit, les Femmes cadres se félicitent de l’accompagnement de l’Etat aux personnes vivant avec un handicap et de la préparation à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre 2022, thématique chère au Président Sall, défenseur de l’égalité des chances. Les Femmes cadres sont fières et se portent garantes des valeurs de travail, de rigueur et d’excellence développées sous le magistère du Président Sall. Ainsi, les brillants résultats des candidats aux concours d’agrégation du CAMES, révèlent l’excellent niveau des universités sénégalaises et honorent l’Enseignement Supérieur.



Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité présidentielle, renouvelle toute sa confiance au Président Macky Sall et réaffirme son engagement à l’accompagner, pour la réalisation de sa vision pour le Sénégal Horizon 2035.



Ousmane Wade