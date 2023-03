Situation politique: Plus de 60 organisations font bloc pour la «défense de la démocratie»

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023 à 15:28

Soixante-quatre (64) organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civile et des personnalités indépendantes se sont jointes pour mettre en place une plateforme. Celle-ci a pour but de lutter «lutter pour la défense et la consolidation des acquis démocratiques.»



Dans leur communiqué, mentionne iGFM, les membres de la plateforme (voir leurs noms ci-dessous) estiment que le Sénégal traverse l’un des moments les plus sombres de son histoire politique. Cet état de fait se manifeste, disent-ils, par les libertés individuelles et collectives confisquées, la gabegie érigée en mode de gestion, la parole publique malmenée, des arrestations tous azimuts et le bradage pour une clientèle politique de nos ressources foncières et autres ressources naturelles (minérales, énergétiques, halieutiques, forestières, en eau...).





«Les fondamentaux de la démocratie sont menacés par un processus électoral biaisé avec de réelles menaces qui pèsent sur la Constitution. En outre, la volonté de trahir sa parole donnée en briguant une troisième candidature moralement inacceptable et constitutionnellement illégale est de plus en plus affichée et assumée par le Président Macky SALL et ses souteneurs. Il s’y ajoute une violence inouïe exercée sur des manifestants désarmés par un pouvoir en mal de repères», dénoncent-ils.



Ndèye Fatou Kébé