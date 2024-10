Situation politique tendue : ATEL France appelle à la résistance démocratique face aux abus du pouvoir sénégalais Dans un communiqué cinglant, l'Alliance pour la Transparence des Élections (ATEL France) a vivement dénoncé les pratiques répressives du gouvernement sénégalais, qualifiant les récentes arrestations de journalistes et d’opposants de tentatives d’intimidation.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2024 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

La coalition alerte sur une volonté de restreindre les libertés fondamentales et d’imposer une pensée unique à l’approche des élections législatives de 2024.



Bougane Gueye Dany, figure politique de la coalition Sam Sa Kaddu, et Mme Diégui Diop, de la liste Takku Wallu Senegaal, ont tous deux été convoqués par les autorités, renforçant les inquiétudes d’ATEL quant à une dérive autoritaire.



Son comité rappelle que de nombreux autres journalistes et activistes, tels que Cheikh Yérim Seck et Ameth Suzanne Camara, ont également été arrêtés pour des propos tenus publiquement.



ATEL France exhorte le gouvernement à respecter les droits constitutionnels des partis politiques et des citoyens. Elle appelle à une manifestation pacifique le 12 octobre 2024 à Paris, afin de dénoncer ces abus et d’exiger la transparence des élections au Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook