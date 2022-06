Situation politique tendue : Fatoumata Niang Bâ condamne les attaques « infondées » et « inadmissibles » de Ousmane Sonko et de Yaw Le leader de l’Union pour le Développement du Sénégal Renouveau (UDESR), Madame Fatoumata Niang Bâ, condamne les attaques « infondées » et « inadmissibles » d’Ousmane Sonko et des leaders de la coalition de l’opposition « Yewwi Askan Wi », à l’endroit du président de la République et de la magistrature sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022

« Cette haine viscérale d’Ousmane Sonko à l’encontre des hautes autorités de ce pays est incompréhensible et inacceptable. Jamais dans l’histoire du pays, la désinformation et la manipulation des masses sont autant érigées en mode de conquête du pouvoir », a-t-elle d’emblée dénoncé, avant d’alerter sur la volonté de YAW d’instaurer le chaos dans le pays (Sénégal).



« Dans leur quête assoiffée du pouvoir, Yewwi veut déstabiliser le pays pour leur propre intérêt. Ils ne sont motivés que par leurs intérêts personnels et les privilèges. D’ailleurs, c’est ce qui leur a valu le rejet de leur liste nationale et ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes », a-t-elle martelé.



La Présidente de l’UDESR, Madame Fatoumata Niang Bâ et les membres de son parti, ont décidé de continuer a s’ériger en bouclier et à se battre avec cette opposition « malsaine », pour la « préservation de la paix sociale, de la stabilité et de la quiétude des populations ainsi que la défense des acquis démocratiques pour lesquels Yewwi Askan Wi constitue une menace récurrente ».



